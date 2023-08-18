Біженці з України працювали на розвідку росії в Польщі: як так вийшло

Виконавці керувалися більше грошима, ніж ідеологією

Російська розвідка вербувала біженців з України через месенджер Telegram. Серед завдань агентів, зокрема, був пошук шляхів постачання різної допомоги для ЗСУ.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як пишуть журналісти, українці, які залишилися без роботи, велися на анонімні пропозиції з брудною роботою на кшталт розклейок оголошень тощо.

"Зарплата була мізерною. Але для жменьки біженців зі сходу України обіцянка швидких грошей була надто гарною, щоб відмовитися від неї", - йдеться у матеріалі.

Але, вийшовши на зміну, вони розуміли, що в роботі є каверза: робота полягала в поширенні проросійської пропаганди від імені анонімного роботодавця. Для тих, хто все одно хотів виконати завдання, робота набула більш зловісного обороту.

За словами польських слідчих, протягом кількох тижнів новобранцям було доручено розвідати польські морські порти, розмістити камери вздовж залізниць та сховати пристрої стеження у військових вантажах. Потім, у березні, надійшов ще жорсткіший наказ про пуск під укіс поїздів, які везли зброю в Україну.

"Польська влада тепер вважає, що загадковим замовником було російське агентство військової розвідки, ГРУ, і що зірвана операція була найсерйознішою російською загрозою на території НАТО з того часу, як Москва почала своє вторгнення в Україну минулого року", — пишуть журналісти, наголошуючи, що виконавці керувалися більше грошима, ніж ідеологією. Незважаючи на те, що куратори платили від кількох доларів за графіті та лише кілька сотень доларів за підриви, вбивства тощо.

У матеріалі вказується, що мета росії полягала в тому, щоб зірвати збройовий коридор, що проходить через Польщу, на частку якого припадає понад 80 відсотків військової техніки, що поставляється в Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російського хокеїста звинувачено у шпигунстві в Польщі.