"Краще б зайнялися контрнаступом": Пентагону не подобаються атаки на Крим - CNN

Усередині збройних сил США меркне оптимізм щодо прориву ЗСУ

Постійними атаки дронами та ракетами на окупований Крим Україна, ймовірно, намагається зірвати російську логістику, але деякі офіційні особи США у Вашингтоні ставляться до цієї стратегії зі скептицизмом.

Про це пише CNN.

На думку деяких чиновників із Вашингтона, атаки на Крим "у найкращому разі є відволіканням уваги, а в гіршому — витрачанням цінних ресурсів" у стратегії, яка, на думку багатьох аналітиків, тепер надто сильно розтягнула Україну між кількома напрямками атаки.

"Це трохи вибило росіян з рівноваги, але не робить нічого вирішального", — сказав журналістам високопоставлений представник міністерства оборони і продовжив "І, напевно, для всіх було б краще, якби вони просто зосередилися на контрнаступі".

За словами високопосадовця Міноборони, на даний момент Сполучені Штати активно не радять Україні завдавати ударів по Криму. Адже чим довше контрнаступ затягується, вважають аналітики, тим більше у нього шансів на провал.

"Реальність така, що цей наступ не має якоїсь вічної злітно-посадкової смуги, щоб продовжити падіння", - сказало одне джерело, знайоме з внутрішніми дискусіями Пентагону з цього питання.

Зазначається, що всередині збройних сил США меркне оптимізм щодо того, що Україна найближчим часом зробить великий прорив.

"Я не надто оптимістичний щодо того, що до Різдва ми будемо в Азовському морі", — сказав американський військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ніч у Криму видалася неспокійною через невідомі безпілотники.