Війна — день 542: ЗСУ прориваються через оборону окупантів, а росіяни збільшують кількість фейків

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують контрнаступ на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямах та місцями змогли досягти просування та вийти на другу лінію російської оборони. При цьому влада обіцяє, що незабаром на українців незабаром варто чекати хороших новин з фронту і не тільки, навіть попри те, що росіяни нарощують кількість ІПСО, які звучать у західній пресі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:30 В низці областей України повітряна тривога. Причина — запуск ударних безпілотників з боку Курської області росії.

00:00 Окупанти вивели в акваторію Чорного моря корабель, який має на борту до 8 ракет "Калібр". Водночас уночі можливий черговий наліт безпілотників.

Про те, що відбувалося 16 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 539: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти засилають ДРГ із півночі

Інформацію за 17 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 540: росіяни кошмарять Україну тривогами та посилюють тиск на Куп’янськ

З даними за 18 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 541: Україна отримала потужні системи ППО та продовжує давати по зубах окупантам