Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками: де лунали вибухи (оновлено)

Ніч була неспокійною для мешканців кількох регіонів

У ніч проти суботи, 19 серпня, росіяни атакували Україну "шахедами". Дрони почали заходити у повітряний простір України близько опівночі через Сумську область, тримаючи курс на захід України. Звуки вибухів чули мешканці Запорізької та Хмельницької областей.

Про звуки вибухів у Запорізькому районі близько 04:15 повідомило "Суспільне Запоріжжя".

Перед цим у командуванні Повітряних сил попередили про ймовірність ударів росіян по східних областях із застосуванням балістичних ракет. Моніторингові канали повідомляли про пуски С-300 у напрямку Запоріжжя.

Крім того, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін близько 3.40 19 серпня заявив про звуки вибухів в області. Ймовірно, це були наслідки роботи ППО.

Близько 5:30 у всіх областях дали відбій повітряної тривоги, повідомивши, що загроза застосування ударних БПЛА минула.

UPD. За даними Повітряних сил, у ніч на 19 серпня 2023 року росіяни атакували з північного напрямку ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська.

"У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників", — повідомили військові.

Варто зазначити, що британська розвідка нещодавно поінформувала, що росіяни для ударів по Україні розробляють власні "шахеди" на основі іранських аналогів безпілотника.

Як повідомляв "Телеграф", раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому останнім часом в Україні почастішали повітряні тривоги та з чим пов’язана активність винищувачів МіГ-31К у росії.