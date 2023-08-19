Чотирилапі супергерої: як в Україні готують собак для пошуково-рятувальної служби

Рівень підготовки українських кінологів відповідає навичкам закордонних колег

З початком повномасштабної війни в Україні пошуково-рятувальний напрям кінології зайняв особливе місце у підготовці робочих собак. Саме гавкіт чотирилапого рятівника давав надію на порятунок потерпілим, які опинилися під завалами внаслідок атаки ворожої ракети чи дрона. Задля цього інструктори та їхні собаки витрачають тижні й місяці на важку і часто небезпечну роботу: спасінню життів передує тривалий курс навчання, атестація, інструктаж, виїзд на локацію і години роботи в надскладних умовах.

Протягом червня і липня в Києві, Рівному та Дрогобичі проходили навчання з пошуково-рятувальної служби (ПРС) та розшукової роботи для власників собак. Завданням було відпрацювати практичні навички досвідчених кінологів і зацікавити учасників, які бачили роботу пошуковців тільки по телевізору, адже виконувати ці завдання може собака будь-якої породи.

Як це відбувалося — в матеріалі "Телеграфу".

В ході навчань інструктори ДСНС та Нацгвардії України провели тренінги і показали майстер-класи для 49 пар учасників і їхніх собак, які мали можливість спробувати шукати людей на імпровізованих завалах та у природному середовищі. Серед учасників були як вже досвідчені провідники, чиї собаки працюють на пошук, так і початківці, котрі вирішили спробувати свої сили у підготовці тварини для порятунку життя.

Навчання були організовані за підтримки бізнесу. У компанії Royal Canin вважають, що тренінги можуть стати чудовим стартом для учасників, щоб почати заняття з ПРС разом зі своїм улюбленцем, адже для повноцінного залучення до пошуків та допомоги людям необхідні регулярні тренування з кінологом, відпрацювання вже набутих і розвиток нових навичок.

"Ми впевнені, що домашні тварини, зокрема собаки, роблять світ кращим. Вони нас мотивують, заспокоюють і рятують. Ми надзвичайно раді бачити зацікавленість у таких заняттях, адже в умовах війни ці навички собаки можуть врятувати життя. Дякуємо Кінологічним службам ДСНС і Нацгвардії за їхню готовність передавати свої знання відповідальним власникам тварин, які прагнуть розвивати своїх собак і знаходити в них героїв", — зазначила директорка департаменту зв’язків з громадськістю Royal Canin Вікторія Вознюк.

Як відбувається пошук

Сьогодні в Україні найчастіше рятувальників залучають для роботи у зруйнованих будівлях, — техногенних завалах. На локацію прибувають кінологи-інструктори зі своїми підопічними. Локацію розбивають на квадрати, за кожен з яких відповідальність несе пара — інструктор та його пес. Собака має дослідити доручену йому територію і за запахом знайти потерпілого.

При знаходженні людини собаки мають голосно й наполегливо гавкати, доки на місце не добереться інструктор. Ані собака, ані кінолог у жодному разі не повинні торкатися потерпілого, адже оцінити його стан і надати необхідну допомогу можуть лише лікарі. Також собаки мають різні види позначень для маркування при виявленні живих і загиблих людей. На відпрацьованих квадратах можуть ставити помітки про знайдені тіла без ознак життя.

Пошукова робота може бути й небезпечною для собак. Адже невідомо, що можна зустріти в уламках зруйнованого будинку: скло, хімічні речовини, витікання газу тощо. Небезпеку становлять й наслідки, спричинені пожежами: забруднене повітря, задимлення, нестабільність зруйнованих вогнем поверхонь, вірогідність отримання собакою опіків при контакті з гарячими предметами.

Тому професіонали комплексно піклуються про здоров'я тварин:

складають спеціальний раціон харчування для підтримки імунної системи і відновлення втраченої енергії;

формують спеціальні ветеринарні аптечки;

надягають спеціальне взуття на лапи – для захисту від гострих предметів;

утримують високопрофесійну ветеринарну службу.

Перш ніж почати рятувальні роботи, інструктор проводить візуальний огляд свого робочого сектору. При виявленні небезпечних речей, — арматури, скла, гострих уламків — вберігає собаку від поранення ними. Якщо уникнути небезпечних місць неможливо, на лапи собаки надягають спеціальне взуття або бахіли.

Наприклад, пошукові роботи після землетрусу у Туреччині, куди їздили рятувальники з ДСНС України, проходили у вщент зруйнованих будинках. Інаді все, що залишилось від колишнього житла постраждалих, – це півтора метра будівельного сміття, уламків, побутових предметів, арматури і скла. В таких умовах собаки й шукали тіла постраждалих від землетрусу.

Окрему увагу приділяють і підготовці інструкторів. Вони мають бути психологічно готовими до того, що можна побачити під час пошуку, а також стежити за дотриманням правил особистої безпеки. Відповідним має бути й спорядження: взуття із закритим надп'ятково-гомілковим суглобом, закритий одяг (комбінезон), запас води (бутильованої — мінімум 1,5 літра на добу), запас таблеток, антисептики. Також у тривожному рюкзаку мають бути м’ячики та іграшки для контролю і заохочення собаки, змінний одяг, рукавиці.

"З початку повномасштабної війни ми інтенсивно проводили тренування, щоб покращити майстерність наших собак і наші кінологи залучаються до пошуку після обстрілів. Також ми зацікавлені у тренуваннях і залученні волонтерів-кінологів, проведення заходів для них, де учасники можуть оцінити свій рівень та зрозуміти, який шлях їм треба пройти в тренуваннях", — поділився Олег Кушта, начальник кінологічної служби ДСНС.

Українці цікавляться пошуково-рятувальною службою

За даними ДСНС, порівняно з довоєнним часом, 2022-го кількість інструкторів та їхніх компаньйонів залишилася незмінною через обмеження штатної кількості кінологів-рятувальників. При цьому побільшало волонтерів-кінологів, які пройшли навчання у кінологічному центрі ДСНС: 2022 року їх було 15, і ще 9 пройшли атестацію цього року.

Також зросла кількість викликів на завали, спричинені обстрілами критичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Тому в умовах війни рятувальники спираються на волонтерів і час від часу залучають їх до пошукових робіт.

Ми запитали власників тварин, які відвідали тренінги з пошукових та рятувальних робіт, що саме зацікавило їх у цій нелегкій справі.

"Я понад 10 років займаюсь кінологією, тому розумію важливість подібних заходів та необхідність долучати до них людей. Оскільки нові завали з’являються майже не щодня, пошуково-рятувальні роботи стали нагальною потребою: навчена собака з інструктором може знадобитись будь-де. Крім того, коли, наприклад, загубилася дитина, вони також стануть у пригоді", — каже волонтерка Каміла, яка прийшла на вишкіл із амстафом Асею.

"Вирішили взяти участь у цьому заході, оскільки сюди приїжджають професіонали. Вони розповіли, як займатися з собакою, покращувати її поведінку, здобувати нові навички. Мені сподобалось, що інструктори проводять персональний аналіз: які сильні сторони кожної собаки, а над якими ще слід попрацювати. Також значущість цих заходів в тому, що вони об’єднують людей, дають розуміння, наскільки пошуково-рятувальні роботи важкі та важливі в даних обставинах", — каже Богдан, якого супроводжував німецький вівчар Арнольд.

"Намагаюсь відвідувати такі заходи, бо для собаки це новий досвід, нові знання. Та й взагалі, собаки — це класно! Вони приносять нам радість, тому й ми повинні порадувати їх — займатися з ними. Враховуючи ситуацію в країні, я вважаю, що до таких заходів повинні залучатися не лише свідомі громадяни, а й бізнес і сама держава. А я, зі свого боку, планую й надалі брати участь у таких подіях", — каже Сергій, власник німецького пінчера Кері.

За словами інструкторів ДСНС, сьогодні рівень підготовки українських кінологів відповідає навичкам закордонних колег, адже наша програма тренувань для собак складена за міжнародними стандартами. Про це свідчать і результати проведених змагань.

"Хочу зазначити, що порода собаки не відіграє суттєвої ролі при залученні до ПРС. Кожен з кандидатів попередньо проходить ретельне тестування, і якщо в нього є необхідні навички, собака може брати участь в пошуках. Я вбачаю важливість таких заходів в їхній масовості: громадяни краще розуміють необхідність і небезпеку роботи ПРС. Завдяки таким заходам, ми плануємо запровадити добровільні кінологічні загони, — на кшталт подібних пожежних дружин. Також вважаю, що для допомоги в організації має залучатися бізнес. У компаній є необхідні ресурси для популяризації подібних заходів і заохочення приєднатися тих людей, у яких є собаки та які хочуть себе спробувати в ПРС", — зазначила начальниця пошуково-рятувального кінологічного відділення Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України в Дрогобичі Аліна Кукуруза.