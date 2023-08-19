Стратегія "м’якої" поразки росії: чому Захід тягне з передачею Україні танків і ATACMS

Питання Криму є головною проблемою у взаємодії Заходу та України

На Заході все ще побоюються сценарію, коли Україна зможе швидко деокупувати південні області та повернути Крим під свій контроль, а тому намагаються "затягнути" його реалізацію.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак.

"Страх ядерної катастрофи, небажання картинки потужних провалів кремля на фронтах змушує західні країни вдаватися до стратегії відстроченої поразки росії", — зазначає він.

За словами експерта, російська поразка за цією логікою має бути розтягнутою в часі і не повинна бути максимально успішною для України. Саме з цим пов’язані тяганини з передачею важливого далекобійного озброєння та важкої техніки.

Постернак наголошує, що саме питання Криму є ключовою проблемою між Заходом та Україною.

"Здається, військово-політичне керівництво України це чудово розуміє, тому і йде у фарватері стратегії "м’якої" поразки рф, повільно витісняючи окупантів і завдаючи ударів по Москві. Тим самим показуючи "глиняність" путінської росії, не здатної захистити столицю від досить скромних атак безпілотників", — зазначив він.

При цьому експерт наголошує, що для Росії зараз не вигідні переговори, а кремль теж намагається максимально затягнути війну, щоб виснажити Україну як у ресурсному плані, так і в плані втоми українського суспільства.

Великий матеріал "Телеграфа" "Справедливий мир, напівмир чи капітуляція: куди штовхають Україну через півтора року "великої війни" вийде на сайті у понеділок, 21 серпня.

Як повідомлялося раніше, в НАТО припустили, що Україна може відмовитися від частини своїх територій, щоб швидше приєднатися до Альянсу.