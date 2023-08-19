"Не встигли злетіти, а нас уже обстрілюють": у ЗСУ нагадали, чому Україна потребує літаків

Україна має набагато менше літаків, ніж росія

Армія росії все ще має величезну перевагу в авіації порівняно з Повітряними силами ЗСУ, а тому кожен виліт українських пілотів супроводжується постійними обстрілами з боку росіян.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин командувач ПС ЗСУ Микола Олещук йдеться як про кількісну перевагу, так і про якісну.

За приклад він поставив російський Су-35, який може вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів, у той час, як МіГ-29 і Су-27, які є в України, можуть стріляти на 20-40 кілометрів.

"Тобто ми не встигли навіть піднятися з аеродрому, а наш літак уже знаходиться в зоні поразки літака противника", — зазначив він.

При цьому Олещук додав, що коли українські літаки йдуть на удар, проти кожного з них піднімається від п’яти до дев’яти літаків противника.

"Обстріли йдуть як із землі, так і з повітря", — зазначив командувач ЗС ЗСУ.

Нагадаємо, що за оцінками західних аналітиків на початок 2023 року на озброєнні росії було понад 1150 боєздатних літаків різних типів, розосереджених по всій території країни.

При цьому в Україні до початку повномасштабного вторгнення було лише близько 125 бойових та 60 інших літаків, й хоча постачання комплектуючих із Заходу дозволили збільшити авіапарк ЗСУ приблизно на 20 літаків, проте різниця залишається суттєвою.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський напередодні повідомив, що українські військові розпочали тестування шведських літаків Gripen, а тому можливо, що в майбутньому вони посилять можливості ЗСУ.