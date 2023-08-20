Війна — день 543: ЗСУ тиснуть на трьох ділянках фронту, а окупанти намагаються наступати біля Куп’янська.

Оперативно про головне за добу

Українські війська продовжують наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і місцями мають успіхи, але росіяни теж не сидять на місці і намагаються тиснути на ЗСУ в районі Куп’янська, крім того, запеклі бої продовжуються в районі Бахмута. У цьому Заході переконані, що росія вже програла війну, оскільки більше немає можливостей досягти початкових цілей.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що поки що рано говорити про постачання шведських винищувачів в Україну, оскільки у них теж є іноземні комплектуючі на передачу яких потрібно отримати згоду у їхніх виробників.

"Навіть у таких літаках, як Gripen, є певні складові, які потребують згоди інших союзників", — зазначив він.

Інформацію за 17 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 540: росіяни кошмарять Україну тривогами та посилюють тиск на Куп’янськ

З даними за 18 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 541: Україна отримала потужні системи ППО та продовжує давати по зубах окупантам

Про те, що відбувалося 19 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 542: ЗСУ прориваються через оборону окупантів, а росіяни збільшують кількість фейків