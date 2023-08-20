ЗСУ просунулися на кількох напрямках, але ворог теж має успіх: свіжі карти боїв

На одному з напрямків ворог просувається зі швидкістю від 1 до 1,5 км на день

Повномасштабна війна в Україні триває вже 543 дні. Українські війська продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та мають просування. Водночас, російські окупанти також просунулися на деяких ділянках.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Луганська область

Загарбники продовжували наступальні операції у районі Куп’янська, але поступів не мали. Російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі районів Сиківка (8 км на північний схід від Куп’янська) та Іванівка (20 км на південний схід від Куп’янська). Також російські джерела стверджували, що ЗСУ 19 серпня вели наступальні операції під Куп’янськом.

Російські окупанти просунулися вперед на лінії Свято-Кремінна і, як повідомляється, просунулися вперед. За даними російського блогу, війська росії просуваються зі швидкістю від 1 до 1,5 км на день у напрямку Оскіл (57 км на північний схід від Кремінної).

Бахмут

Противник проводив наступальні операції навколо Бахмута 19 серпня, проте успіху не досяг. Також за даними Генштабу України, росіяни вели безуспішні наступальні операції на північ від Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута), на північ і на південь від Кліщіївки, на схід від Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута) і поблизу Торецька (20 км на південь) — заходу від Бахмута).

Декілька російських джерел стверджували, що окупанти продовжують контролювати Кліщіївку.

Донецька область

Українські сили вели наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк і останнім часом домоглися обмеженого поступу. ЗСУ здійснили обмежений поступ на схід від Невельського (безпосередньо на захід від Донецька).

Водночас російські війська провели наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк і не просунулися вперед. Як повідомляє Генштаб України, загарбники вели безуспішні наступальні операції у районі н. п. Новокалинове (11 км на північний схід від Авдіївки), Авдіївки, Красногорівки та Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька).

"Південна вісь"

Ворог намагався відновити втрачені позиції в районі м. Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки). Російський блогер стверджував, що російські війська безуспішно такожнамагалися відновити втрачені позиції у районі Урожайного та безуспішно контратакували у районі Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

ЗСУ вели наступальні операції у західній частині Донецько-східного кордону Запорізької області, але 19 серпня не просунулися вперед. Російські джерела стверджують, що українські сили посилюють атаки у напрямі н.п. і біля Приютного.

У західній частині Запорізької області українські захисники змогли просунутися на північ від н. п. Роботине (10 км на південь від Оріхова). Декілька російських джерел стверджували, що українські сили атакували північну та північно-східну околиці Роботине.

Основним завданням українських сил у Херсонській області є створення умов для забезпечення безпеки майбутніх операцій та маневрів на лівому березі Дніпра.

Нині українські воїни проводять контрбатарейні заходи щодо знешкодження російських маневрених катерів, які можуть перешкодити операціям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна задіяла свої найпотужніші резерви. У зв’язку з цим журнал Forbes звернув увагу на одну тривожну деталь.