"Мають бути обережні...": Кулеба звернувся до Заходу, який критикує контрнаступ ЗСУ, і дав пораду

Україна спокійно ставиться до подібних заяв з боку союзників

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився у бік західних аналітиків через їх сумніви щодо контрнаступу ЗСУ та порадив їм бути обережнішими у своїх довгострокових прогнозах.

Про це пише BILD,

"Ми спокійно ставимося до таких заяв. На думку неназваних чиновників, генералів та аналітиків, Україна мала б припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року. Тепер вони припускають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це свідчить про те, що навіть у тих, хто сумнівається, з часом з'являється більше надії". Я хочу сказати, що аналітики мають бути більш обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях" — зазначив він.

Дмитро Кулеба також підкреслив, що Україні зараз необхідно якнайбільше довгострокових можливостей для досягнення більш короткострокових результатів. Він також додав, що союзникам не варто було б недооцінювати Україну та мати терпіння, оскільки Перемога — це велика праця.

"Будьте впевнені в собі. Майте терпіння. Перемога – це важка праця", — наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у розвідці Сполучених Штатів Америки вважають, що під час контрнаступу ВСУ не зможуть повернути Мелітополь, оскільки російські загарбники ретельно підготувалися до оборони. Таку думку прокоментував радник міністра оборони України Олексія Резнікова Олексій Копитько. Він заявив, що ЗСУ кудись не зможуть дійти лише у тому випадку, якщо у них не буде відповідної зброї.