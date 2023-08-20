Менше роботи для ЗСУ: на Запоріжжі кадировці "зарубалися" з дагестанцями, величезна кількість жертв

Міжнаціональні конфлікти між росіянами спалахують у Росії, а й у війні

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують самознищуватись. На цей раз, на щастя, на відміну від Маріуполя, вогонь по своїм обійшовся без жертв серед цивільних.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її інформацією, черговий інцидент стався у селі Михайлівка (Запорізька область). Там на ґрунті міжнаціональних протиріч стався конфлікт між дагестанцями та "кадирівцями".

"Під час знімання російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа "кадирівців" військовослужбовці-дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку", — каже Маляр.

Повідомляється, що справа дійшла до застосування вогнепальної зброї та завершилася 20 трупами та близько 40 пораненими з обох боків.

Маляр зазначає, що такі самі конфлікти відбуваються між росіянами і в рф.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бойовики кадирова забили "стрілку" пригожину.

Також ми повідомляли про те, що на Білгородщині палала справжня громадянська війна. "Антипутинські" росіяни штурмували райцентр на бронетехніці, а в росії ввели режим КТО.