У США незадоволені: обсяги військової допомоги для України можуть серйозно зменшити

Розбіжності між Україною та Штатами наростають

Військова допомога Україні може серйозно зменшитись наступного року. Усього за кілька тижнів спливає термін дії пакету американського фінансування України в розмірі 43 млрд доларів, що вимагає від адміністрації Байдена отримати схвалення Конгресу на додаткову допомогу, а це може бути складним завданням на тлі песимізму, що зростає в США з приводу контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє FT.

"Я не думаю, що ви почуєте аргумент від будь-кого, що все йде добре або що це рухається до місця, яке люди визнали б хорошим", — сказав виданню американський політолог.

Крім того, зазначають журналісти, один із моментів напруженості між офіційними особами США та України пов’язаний з тим, як Київ веде цей наступ. Офіційні особи США, за даними видання, закликали Україну бути менш схильною до ризику і повністю спрямувати свої сили на головний напрямок контрнаступу — південь і припинити концентруватися на сході, де задіяно майже половину Сил оборони.

"Але замість цього Україна розгорнула деякі зі своїх найкращих бойових підрозділів на сході України. У битві за Бахмут", - йдеться у матеріалі.

Розбіжності між Україною та Штатами наростають і щодо видів допомоги. Деякі американські аналітики кажуть, що акцент Києва на далекобійній зброї недоречний з огляду на його "скромний вплив у війні".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна задіяла свої найпотужніші підрозділи на фронті, але є тривожний момент.