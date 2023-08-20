Захист неба та "броньований кулак": Резніков назвав терміни наступної зустрічі "Рамштайн"

Що обговорюватимуть на зустрічі "Рамштайн"

Наступне засідання представників країн-союзниць України у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного місяця і проходитиме наживо.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю журналістці Андріані Кучер, офлайн на зустріч варто чекати з 17 по 24 вересня.

За його словами, головною темою обговорення будуть питання захисту українського неба, включаючи постачання ППО та бойової авіації.

Другим пріоритетом, зазначає Резніков, буде артилерія та боєприпаси до неї, а третім — все, що стосується бойової броньованої техніки.

Крім того, під час зустрічі також будуть обговорені питання підготовки українських бійців, формування нових бригад та оновлення вже наявних.

"Чому буде важливим Рамштайн, який пройде восени? Тому що ми комунікуватимемо своє бачення майбутнього і на наступні роки", — зазначив Резніков.

Як повідомлялося раніше, 20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 літаки F-16 з Нідерландів. Трохи згодом стало відомо, що передати свої літаки цього типу також погодилася Данія.

Напередодні глава держави також додав, що українські пілоти почали тестувати і винищувачі Gripen виробництва Швеції.