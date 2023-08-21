Допоможуть повернутися додому і не тільки: Чехія готує важливі рішення щодо біженців з України

Уряд готовий підтримувати біженців і надалі

Влада Чехії працює над спеціальною програмою, згідно з якою українські біженці можуть добровільно повернутися до України.

Як пише Radio Prague International, згідно з цією програмою українцям компенсують частину витрат при поверненні на батьківщину.

Наразі в уряді роздумують над тим, яким саме буде вид підтримки.

У шостій поправці до закону lex Ukrajina зазначено, що українці все частіше роблять запити на допомогу при поверненні до України.

"Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні", — йдеться у записці.

За даними місцевих правоохоронців, у Чехії зараз перебувають понад 360 тисяч біженців з України, які отримали візу тимчасового захисту. Цікаво, що незважаючи на готовність відправити українців додому, нещодавно місцеве МВС заявило про готовність продовжити роботу цих віз як мінімум до 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що біженці з України працювали на росію у Польщі.