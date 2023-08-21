Удари ЗСУ по тилам росіян можуть призвести до обвалення оборони ворога: свіжі карти боїв

Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують діяти на островах у дельті Дніпра

Триває 544-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, протягом 20 серпня українські війська вели контрнаступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та просунулися в районі Роботиного. Росіяни наступали в районі Куп’янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, на кордоні Донецької та Запорізької областей і трохи просунулися в районі Бахмута.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що українські удари по російських тилах явно підривають бойовий дух російських військ в Україні, що може загрожувати стабільності їхньої оборони на кількох критичних ділянках фронту.

"Проблеми з моральним духом можуть швидко загостритися та поширитися серед російських передових підрозділів, якщо один із підрозділів під тиском вийде з ладу, що може викликати паніку та значно знизити боєздатність інших російських сил", — зазначили в ISW.

Експерти додали, що українські сили створюють умови, за яких якийсь підрозділ ворога міг "зламатися під постійним тиском", проте передбачити, де саме це станеться — неможливо.

Харківська та Луганська області

Окупанти наступали на північний схід від Куп’янська, але успіху не мали. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська).

20 серпня російські війська продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної та досягли незначних успіхів. На кадрах з геолокацією, опублікованих 20 серпня, видно їхнє просування на північний захід від цього населеного пункту.

Донецька область

Українські сили продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута та просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, показують, що наші воїни вийшли на позиції далі на захід і північ від Андріївки, хоча залишається незрозумілим, чи вони там закріпилися.

Окупанти трохи просунулися під Бахмутом, на захід від Ягідного. Генштаб України повідомив, що ворог вів безуспішні наступальні дії на північ від Богданівки, на північ і південь від Кліщіївки та в районі Курдюмівки.

Українські сили продовжують оборону від російських сил у Мар’їнки. У росії заявили, що відбили українські атаки поблизу Красногорівки, Веселого, Першотравневого та Старомихайлівки.

"Південна вісь"

Генштаб України повідомив, що українські сили вели наступальні дії на Бердянському напрямі. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти безуспішно намагалися повернути втрачені позиції під Урожайним.

Українські сили вели наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед. На кадрах з геолокацією, опублікованих 19 і 20 серпня, видно, що українські сили мають успіх на схід від Роботиного. Пов’язаний із кремлем російський військовий блогер заявив, що українські сили захопили невказані російські позиції на захід від Вербового та продовжують атакувати російські позиції вздовж лінії Роботино-Вербове.

Інший російський воєнкор заявив, що українським силам частково вдалося обійти Роботине та прорвати російську оборону в районі Новопрокопівки. Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні дії на Мелітопольському напрямі.

Ворог вів наступальні операції на заході Запорізької області, але жодних підтверджених успіхів не мав.

Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують діяти на островах у дельті Дніпра. Російський блогер заявив, що інтенсивний український обстріл не дозволяє російській піхоті вести бій з українськими військами на островах у дельті Дніпра.

Раніше "Телеграф" розповідав, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів західним аналітикам на їхні сумніви щодо контрнаступу ЗСУ.