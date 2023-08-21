Зеленський відвідає саміт по Балканам у Греції: яких тем там торкнуться

Український лідер здійснить новий важливий візит

Президент України Володимир Зеленський 21 серпня відвідає Грецію, де відбудеться саміт по Балканам.

Про це повідомляє телеканал N1.

За даними джерела, глава держави стане одним із гостей неформальної вечері, яка організована грецьким прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Захід пройде в Афінах.

Також на саміт прибудуть президенти країн Західних Балкан та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

На переговорах хочуть обговорити європейську інтеграцію регіону, енергетичну безпеку на Балканах та у Південно-Східній Європі. Також однією з тем стануть нові обмежувальні заходи проти росії, які, як і раніше, відмовляється вводити Сербія.

Зазначимо, що минулого тижня Зеленський побував у низці європейських держав. Він відвідав Швецію, Нідерланди та Данію. Там він, серед іншого, домовився про передачу Україні десятків винищувачів F-16. Їхня наша країна отримає після завершення навчання пілотів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у США заявили, що схвалюють передачу винищувачів. При цьому в Копенгагені повідомили, що навчання пілотів розпочнеться вже наприкінці серпня.