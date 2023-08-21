Такі були лише в однієї країни: Україна отримала перші комплекси IRIS-T SLS (характеристики та фото)

Комплекс призначений для перехоплення ворожих літаків, вертольотів та БПЛА.

Німеччина передала Україні перші дві пускові установки зенітного ракетного комплексу малої дальності IRIS-T SLS. Торік у жовтні Україна отримала від неї два комплекси IRIS-T SLM — середнього радіусу дії.

Про постачання повідомив Федеральний уряд Німеччини.

Крім IRIS-T SLS, Німеччина передає також 10 оглядових радарів спостереження за наземними цілями GO12, близько 5000 одиниць 155-мм артилерійських боєприпасів, чотири тягачі з танковим тралом та вісім 15-тонних вантажівок.

IRIS-T – найновіша система протиповітряної оборони, її розробка завершилася лише у 2014 році. До цього варіант SLS був на озброєнні лише у Швеції – 8 одиниць під місцевим позначенням RBS 98.

ЗРК малої дальності IRIS-T SLS

IRIS-T SLS – це сучасний німецький зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії, який призначений для захисту наземних підрозділів сухопутних військ поблизу лінії бойового зіткнення. Він призначений для перехоплення ворожих літаків, вертольотів та БПЛА, версія SLS перехоплює аеродинамічні цілі на відстані до 12 км та на висоті до 8 км, пише "Мілітарний".

IRIS-T SLS на гусеничній та колісній платформі

Самохідна зенітна установка базується на гусеничному шасі броньованого дволанкового всюдихода BvS10. Можливе також його встановлення і на колісне шасі.

В основі комплексу – ракета IRIS-T із інфрачервоною головкою самонаведення, модернізована для наземного пуску. Ціль уражається на фінальному відрізку польоту.

Основним засобом виявлення повітряних об’єктів є РЛС CEAFAR GBMMR. Комплекс також може застосовуватись з німецьким радаром TRML-4D (Hensoldt), що виявляє повітряні цілі на відстані до 250 км. Також IRIS-T SLS оснащена власною станцією радіолокації, яка може працювати автономно.

Нагадаємо, раніше Німеччина передавала Україні IRIS-T SLM, які успішно захищають наше небо.