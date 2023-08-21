Буданов та залишки "слуг народу": хто ще може піти на вибори у "Блоці Зеленського"

У "блоці Зеленського" буде мало діючих "Слуг"

Парламентські вибори 2023 року в Україні мали б відбутися в останню неділю жовтня, але під час воєнного стану волевиявлення проводити не можна. Попри це депутати з провладної більшості вже зараз шукають оптимальних варіантів проведення виборів, визнаючи, що вони будуть одними з найскладніших за весь час незалежності України.

"Телеграф" розповідає про те, кого Зеленський може покликати до своєї команди для наступних виборів.

За нашими даними, у владі розглядають можливість походу умовним "блоком Зеленського", куди може увійти "Дія" з Михайлом Федоровим та умовна партія військових під керівництвом Кирила Буданова. Також туди можуть потрапити близька до Банкової партія "Довіра" та невеликі залишки партії "Слуга народу"

Варто зазначити, що серйозно погіршився як рейтинг партії влади, так і відношення самого президента до переважної більшості депутатів, яких він заводив у парламент.

"Є список людей, які є командою президента. Хтось давно, хтось став нею лише вчора. Чи може там бути фронтменом Михайло Федоров чи хтось з Уряду? Так. Відповідно до того, які будуть рейтинги довіри та недовіри. А ось Арахамія чи Корнієнко не можуть бути фронтменами, бо в них показники невисокі. Але у першій п’ятірці може бути Стефанчук, він балансує, — каже співрозмовник в парламенті. — Може хтось з Уряду потрапити — наприклад, у Шмигаля непоганий баланс довіри. Чи можуть там бути військові? Так. Нові волонтери і нові люди? Теж так. Чи буде там багато чинних "слуг"? Ні. Але варто розуміти, що побудовою партії такі люди як Федоров займатись точно не будуть. Це будуть люди на місцях, "слуги", яких не візьмуть в парламент, мери… це не буде партія з нуля. У блок якраз можливо заховати залишок "Слуг" і "Довіру". "Слуга" має антирейтинг і розтяжку по цільовій аудиторії між лібералами і консерваторами. Але варто зазначити, що всі старі партії зараз втратили довіру",- розповідає джерело "Телеграфу".

Про те, які партії ще можуть брати участь у майбутніх виборах, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Вибори під час війни чи після війни? Які партії готують Банкова, Ахметов та військові"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що речник парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану.