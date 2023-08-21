F-16 для України: Данія заявила про одну важливу умову

Така умова стосується не тільки авіації.

Винищувачі F-16, які Україні передасть Данія та Нідерланди, ЗСУ зможуть використати лише на своїй території. Це умова.

Про це заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

"Ми передаємо зброю за умови, що вона буде використана для витіснення ворога з території України. І не більше того. Такі умови — чи то танки, винищувачі, чи щось ще", — сказав міністр оборони Данії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Данії, Нідерландів та Швеції з питання винищувачів для Сил оборони. Зокрема під час цієї поїздки стало відомо про рішення Нідерландів та Швеції передати нашій країні свої літаки. Йдеться про десятки одиниць винищувачів F-16.

Раніше ми писали про те, що 18 серпня у США заявили, що схвалять передачу винищувачів після того, як українські пілоти завершать навчання. При цьому йдеться не про американські літаки, а про ті, якими володіють Нідерланди та Данія. При цьому в Копенгагені повідомили, що навчання пілотів розпочнеться вже наприкінці серпня.