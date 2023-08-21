Не тільки "арестовщина": військовий експерт назвав найбільші помилки керівництва України

Які дії слід виконати уряду, щоб задачі воєнного часу вирішувались швидше та ефективніше

Перемогти у війні з росією українцям вдасться лише визнавши реальне положення справ на фронті і залучивши до боротьби з ворогом усі можливі ресурси з боку еліт. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив експерт в сфері оборони і безпеки Олег Старіков.

За словами воєнного аналітика, однією з найбільших помилок вищого військово-політичного керівництва країни за останні півтора роки була так звана "арестовщина".

Розмови про завершення війни за 2-3 тижні, катастрофічний снарядний "голод" в рф і про те, що росіяни побіжать з окупованих територій у перший же день контрнаступу ЗСУ мали вкрай негативні наслідки для України.

"У такій війні може бути лише два підходи: за логікою Черчілля і за логікою СРСР. Ми, на жаль, обрали другий. В уряді вирішили, що, дізнавшись кількість втрат і реальні темпи просування на фронті, народ злякається і воювати буде нікому. На мою думку, якщо воювати нікому, значить, країна не готова відстоювати свою свободу і здається ворогу. Логічно?

Втім, це не про нас. Ми не програємо війну, але українці повинні чітко розуміти, що вона триватиме довго і забере ще багато життів, що ворог справжній і сильний. Подолати його вдасться, лише дивлячись правді в очі і ретельно готуючись до того, що нас чекає. Це військова наука, яка полягає в інженерній розвідці та точних розрахунках, ретельній підготовці до бойових дій. Тому ми повинні звертатися до наших партнерів по допомогу не лише у вигляді снарядів та літаків, а й про надання нам необхідної інженерної техніки для розрахунків", – каже експерт.

Ще одним ключовим аспектом для перемоги є об'єднання еліт і контреліт, вважає Олег Старіков. За словами аналітика, якби діюча влада і опозиція забули про все і сконцентрувалися виключно на війні, якби кожен зі свого боку залучив до процесу кращих фахівців і надав свої найефективніші кадри, задачі воєнного часу вирішувались би набагато швидше і якісніше.

Повну версію матеріалу з оцінкою рівня загрози, яку становлять для України нові російські дрони-камікадзе, читайте 22 серпня на сайті "Телеграф".