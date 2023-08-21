Засумував черговий міст? У Бердянську пролунав потужний вибух, є цікаві деталі (фото, відео)

Окупанти кажуть, що вибух плановий

У Бердянську в районі Військового містечка пролунав потужний вибух, після чого над місцем пригоди почав підніматися чорний дим.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Окупаційна "влада" вже встигла у своєму стилі заявити, що ситуація під контролем і нібито нічого не сталося.

"Окупанти повідомили, що звук вибуху, що пролунав у районі Військового містечка, — це наслідок знищення частини ракети, яка була збита раніше. Але якщо це було заплановано, то чому в цей час звучала повітряна тривога?" — йдеться у повідомленні.

Цікаво, що тривога в місті залунала близько 13:00, а за кілька десятків хвилин пролунав вибух.

Водночас у чатах міста пишуть, що під час вибуху пошкодження отримав міст у районі Військового містечка. Також окупанти перекрили рух на тому напрямі.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці червня у Бердянську пролунала серія потужних вибухів. Тоді повідомлялося, що причиною вибухів став ворожий склад ПММ та штаб, який успішно вразили ЗСУ. Обидва об’єкти розташовувалися в передмісті курорту.