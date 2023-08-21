Роздачі повісток на вулицях України можуть припинитися: військові вигадали рішення

Допомогти із цим можуть самі українці

В Україні продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Їх, до речі, згідно із законом можуть видавати скрізь. Але в Міноборони згодні, що це явище не можна назвати нормальним, адже "вручення повістки" може перетворитися на бійку або "забіг з переслідуванням". У зв’язку з цим у Сухопутних військах пропонують покращити процедуру за допомогою введення кампанії оновлення даних у ТЦК та СП.

Про це повідомляє Military Media Center.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач вважає, що оновлення даних допоможе уникнути багатьох проблем, зокрема тих, що виникають під час роздачі повісток на вулицях.

"Якщо громадяни усвідомлюють важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, це значно спростить систему роботи", — наголосив Горбач.

Якщо такі кампанії пройдуть успішно, то, за словами Горбача, це також надалі дозволить і більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їхніми правильними військово-обліковими спеціальностями.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр також закликає українців оновлювати свої дані та наголосила, що згідно із законодавством, це має робити кожен громадянин, який стоїть на обліку.

"Це зовсім не означає, що людина буде після цього мобілізована або її "візьмуть на олівець", тому що вона вже туди прийшла", — запевнила Маляр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки.