Держава повинна чесно визнати, що не спроможна виконати обіцянки про гектари землі та квартири для ветеранів — Юрій Гудименко

В Україні після війни буде близько мільйона військових і дати їм усім по два гектари землі буде нереально

Економічний стан України не спроможний задовольнити потреби ветеранів після війни. Тому Міністерство ветеранів вже зараз повинно напрацьовувати стратегію роботи та комунікації з бійцями, акумулювати кошти та робити міста інклюзивними.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо розповів військовослужбовець та голова Українського об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Для людей, які воюють найважливішим є розуміння свого майбутнього після армії. Чим краще ти розумієш, що тебе очікує, тим більше в тебе мотивації. Профільно Міністерство ветеранів зараз не може продемонструвати картинку майбутнього для всього особового складу. А мали б сказати: ми допоможемо вам з цим і цим, зробимо те й інше — воюйте спокійно і не переживайте за завтрашній день. Такого немає, є лиш загальні обіцянки про житло і роботу. Але як це відбуватиметься? Адже бійці задають собі питання; в країні порушена економіка, бюджет не сходиться — звідки візьметься мільйон робочих місць, мільйон домівок і квартир?" — коментує Гудименко.

За словами військового, пільги, які були до повномасштабного вторгнення, потребують перегляду, оскільки зараз вони нереліастичні.

"Дати мільйону воїнів по два гектари неможливо чисто математично. Наші міста абсолютно не готові до напливу людей з пораненнями, з протезами, на візках. Потрібно вже готувати суспільство, щоб ветерани почували себе комфортно, бо вони цього заслуговують. Міністерство ветеранів над цим теж не працює. Так, можливо, нема коштів в бюджеті, а за ті, що є, можна придбати "мавіки". Втім, на місцях, в ОТГ я не чув, що іде напрацювання на післявоєнний період. Нема навіть комунікації про те, що коли війна закінчиться, буде вестися робота над створенням інклюзивним міст", — підсумував Юрій Гудименко