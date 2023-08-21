"У нас є можливість наступати": ЗСУ оцінили свої сили на фронті та дали невтішний прогноз про закінчення війни

Допомога Заходу суттєво допомогла у контрнаступі, вважають офіцери ЗСУ

Незважаючи на те, що дехто вважає контрнаступ ЗСУ повільним, українські воїни на більшій частині 600-кілометрового фронту просуваються вперед. Загалом оцінки ситуації на фронті оптимістичні, проте командири вважають, що війна не закінчиться швидко і не виключають етапу замороженого конфлікту.

Про це йдеться у прогнозах українських офіцерів у матеріалі The New York Times. За їхніми оцінками, 544 дні війни лише посилили Збройні сили нашої країни.

За 10 тижнів контрнаступу ЗСУ впевнено просуваються вперед практично по всій лінії фронту. За словами українських військових, зараз вони перебувають у кращій формі, ніж ще рік тому.

"Якщо рік тому ми вели оборонні дії та ми мали завдання стримати супротивника, то тепер ми маємо можливість наступати", - сказав в інтерв’ю на передовій полковник Дмитро Лисюк, командир 128-ї гірничо-штурмової бригади.

Загалом оцінки ситуації на фронті від українських командирів та досвідчених військових оптимістичні. Свою роль відіграла й західна зброя, зокрема нещодавно передані США касетні боєприпаси. На сьогодні українські підрозділи навчені та оснащені краще, ніж будь-коли, завдяки допомозі союзників. А росіяни бояться наближатися на тих ділянках фронту, де ЗСУ застосовують далекобійну артилерію, у тому числі й касетні боєприпаси.

"Кілька командирів заявили, що російські підкріплення стримуються, не бажаючи наближатися до зони досяжності українських знарядь. Навіть якщо це не призведе до швидкого захоплення території, контрнаступ сигналізує про зміну перспективи українських військових", — сказано в матеріалі NYT.

Крім того, Сили оборони знайшли способи швидко та ефективно навчати нових солдатів, і кожен підрозділ на сьогоднішній день виріс у професійному та кількісному відношенні. Але, попри це, українські військові вважають, що війна може тривати ще щонайменше кілька років. А деякі командири вважають, що конфлікт може мати перманентний стан.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США знайшли спосіб передати Україні більше озброєння до зими. Адміністрація президента США Джо Байдена вже уклала контракти на 2,3 мільярда доларів.