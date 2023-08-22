Хвиль мобілізації буде ще багато: як військові вишколи для цивільних допомагають підготуватися до армії

Телеграф розповідає для кого призначені військові навчальні центри й чому це зараз так актуально

Російська агресія, що триває вже довгі роки, нагадує нам, що невідоме завтра може потребувати рішучості та знань вже сьогодні. Базові навички з тактичної медицини та безпечного поводження зі зброєю — те, чим має володіти сучасний українець.

Велику допомогу у цьому надають військові вишколи, які організовують як професійну підготовку для військовослужбовців, так і загальні заняття для цивільних осіб. Попри те, що більшість з цих центрів є приватними, вони часто надають можливість отримати навчання безкоштовно або за вільний внесок. Будь-яка підготовка наразі є дуже доречною. Незалежно від того, яким буде результат цієї війни, наслідки її тривалості будуть відчутні протягом багатьох років — від залишків вибухонебезпечних предметів до можливості повторного нападу агресора.

Телеграф поговорив з представниками одного з таких військових вишколів, що розпочали свою роботу ще у 2014 році. Діяльність Українського Легіону полягає в навчанні та формуванні українців у єдину силу, що готова чинити збройний опір агресору. Крім того, організація сприяє удосконаленню ТРО, охоплюючи загальне навчання резервістів. Долучитися до занять наразі можна у 3-х обласних центрах, а саме Києві, Харкові та Львові.

— Яке конкретно навчання можна пройти в Українському Легіоні? Я так розумію це і базова тактична підготовка для цивільних і професійні навчання для військових?

— Так, для людей які не служили й не були дотичні до військової справи ми проводимо ввідний військовий вишкіл. Програма включає теорію з тактики ведення бойових дій, індивідуальні навички безпечного поводження зі зброєю, основи військової топографії та орієнтування на місцевості, виживання в лісі й міських умовах, домедична допомога, засоби зв’язку та порядок їх використання, рекомендації з індивідуального екіпірування, мінна безпека тощо. Цей курс складається з 8 теоретичних (класних) занять та 8 практичних (польових) занять.

Для військових є групові програми під задачі, які вони збираються виконувати. Наприклад: бій у місті, радіозв'язок, маскування, виживання, тактична медицина.

Військові навчання на полігоні

На жаль, війна зачепить кожного, тому треба бути готовим до роботи, яку доведеться виконувати — з автоматом, з лопатою або за кермом. Тому в першу чергу це перевірка себе. Чи спроможні ви витримати такі навантаження? Чи зможете раціонально сприймати ситуацію навколо та виконувати бойові завдання? А можливо ви зрозумієте, що можете бути в іншому місті на іншій ролі більш корисним?

І безперечно, вміння надати першу медичну допомогу зараз дуже важливо для кожного, як цивільного, так і військового. Також універсальним є вміння налагоджувати співпрацю в малознайомому колективі, щоб виконувати завдання, які не під силу одному.

— Можете розповісти про інструкторів та експертів яких ви залучаєте до викладання? Хто ці люди?

— У 2014 році інструкторами були небайдужі військові люди (полковники та підполковники). Вони навчили багато хлопців та дівчат та передавали знання далі. Молоді люди вдосконалювали їх та із застосуванням на практиці АТО видозмінювали курс (у кращу сторону). Ці зміни були настільки позитивними, що їх взяли за основу підготовки бійців територіальної оборони в робочій групі до законопроєкту. Наша організація була долучена, тому що ми мали немалий досвід та бекграунд у вигляді навчань Руху сприяння територіальній обороні України.

Зараз легіонери, що мають достатні знання та навички у військовій справі теж можуть стати інструктором та тренувати бійців Збройних Сил України тощо. Беруть участь у тренінгах також колеги з-за кордону.

— За якою системою проходять навчання для військових/цивільних? Це якісь стандарти НАТО чи все базується на бойовому досвіді інструкторів й реальних ситуаціях?

— У нас є розроблені методичні заняття, які використовуються в підготовці бійців територіальної оборони. Ми орієнтуємося на стандарти НАТО, але враховуючи ту ситуацію (із забезпеченням та технікою), яка є в лавах Збройних Сил України. Також використовуєтеся досвід Легіонерів, які передають нам з передової інформацію для корегувань підготовчого процесу.

— Загалом чим наша система підготовки краща за російську, якій ми власне протистоїмо? І в чому різниця?

— Ми вчимося і розбираємося в проблемі. Ми вмотивовані боронити свою країну, а вони ні. Швидка нажива це те, що здебільшого є стимулом для росіян їхати на війну. Їхня система підготовки не враховує того факту, що вона має бути для людини розумної. Це наслідок совка, де начальник завжди правий, а солдат завжди тупий. Ми орієнтуємося на людину свідому, розумну, вмотивовану та й винахідливу. Радянські "м'ясні жуківські штурми — це не наш шлях.

— А що саме мотивує учасників проходити навчання, яке може бути фізично й психологічно важким? Чи буває що хтось приходить на навчання, щоб просто пофоткатися зі зброєю?

— Мотивація закладається батьками та суспільством, в якому зростають наші громадяни. Ми ж відповідаємо на бажання знати та вміти, як боронити від ворога родину та країну й все те, заради чого ми живемо та намагаємось єднатися.

Сьогодні ми перебуваємо у світі персонального індивідуального бренду особистості. Тому люди, як не крути, роблять світлини та виставляють їх на загал, щоб бути в тренді або здобути повагу чи додаткову увагу. Але можливість робити фото обмежена і не вітається інструкторами. Тож тільки заради фоток не виходить.

— Чи були випадки коли після ваших тренінгів для цивільних люди почали підписувати контракти з ЗСУ?

— Від самого заснування УЛ навчання пройшли понад 8 тисяч людей. Багато кому з них отримані знання та навички знадобилися під час служби в ЗСУ, зокрема на передовій. До нас йдуть за підготовкою, а потім вступають у лави ЗСУ. І це відбувається регулярно. За місяць ми даємо курсантам таку інформацію, що дозволяє їм стати командирами нижчої ланки — командиром взводу, наприклад.

Загалом наш вишкіл і допомагає підготуватися до служби в лавах ЗСУ. Він стане в пригоді тим, хто збирається служити за контрактом або очікує на повістку найближчим часом. Базові навички допоможуть вам швидше адаптуватися.

— У вас є цікаві навчальні програми, що спрямовані на дітей. На скільки це актуально сьогодні, і чи діти самі виявляють таке бажання, чи зазвичай це ініціатива батьків?

— Ми беремо підлітків, але не часто через юридичну складову. І обов’язково за умови згоди батьків. Молоді люди повинні розуміти як боронити країну, бо небезпека існує поки є росія. На жаль, в таких умовах молоді треба не тільки розвивати та будувати країну. На даному етапі мова йде про існування держави. Тому хотілося б, щоб більше молодих людей залучалися до навчання, щоб були готові. Не можна поряд з таким сусідом вирощувати "ніжні квіточки". Подивіться на досвід Ізраїлю, як вони виховують молодь. Від правильного виховання залежить, щоб сьогоднішні діти та підлітки виросли свідомими громадянами, справжніми патріотами та захисниками своєї Батьківщини.

— Загалом як ви підходите до роботи зі школярами та підлітками?

— Ми регулярно проводимо тренінги у школах та ліцеях. В першу чергу це мінна безпека та домедична підготовка. У випадках коли сталося лихо підліткам теж варто знати, як надати собі або постраждалому першу необхідну допомогу. Причому не злякатися самому.

Саме моделювання ситуації дозволяє дуже швидко адаптуватися при реальних подіях. Тому лекції з захисту рідного краю у шкільній освіті повинні бути однозначно.