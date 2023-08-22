Зима близько. Чи готова ППО України до атак сотень "шахедів" одночасно?

Для яких цілей на території України агресор використовуватиме БПЛА

Поки США продовжують бити по Ірану санкціями за військову підтримку росії та продаж агресору дронів-камікадзе Shahed, рф вже б'є по українських містах БПЛА власного виробництва. За даними британської дослідницької групи Conflict Armament Research, нещодавно збиті над Україною безпілотники є аналоговою версією іранських дронів, виготовленою в росії.

Експерти вашингтонського Інституту науки і міжнародної безпеки впевнені: якщо росії вдасться налагодити безперебійне виробництво БПЛА на власних потужностях, вже за рік агресор матиме можливість тероризувати Україну не періодичними нальотами десятками дронів, а регулярними запусками сотень "шахедів", пише Washington Post.

Наскільки реалістичними є ці прогнози, і що буде, якщо вони справдяться, "Телеграф" запитував у військових та експертів в сфері оборони і безпеки.

Масовані атаки — питання часу

В результаті витоку засекречених російських документів, датованих кінцем 2022 та початком 2023 року, журналісти отримали доступ до заводських креслень, технічних схем, кадрових записів і меморандумів, наданих іранцям з боку рф, а також презентацій, створених Міноборони рф, про стан робіт над проєктом під кодовою назвою "Човен".

У матеріалах детально описується ланцюжок поставок, виробничі можливості, плани і процеси, а також плани з маскування і приховування виробництва безпілотників Shahed.

Випуск дронів-камікадзе на території росії являє собою передислокацію іранського виробництва для зняття санкцій з союзника держави-агресора, вважає речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За словами військового, у війні з Україною росія використовує все, що у неї є, і у тих обсягах, які дозволяють темпи виробництва.

"Іран дав їм усе, що міг. Зараз вони намагаються виготовляти "шахеди" в росії. Проте, одна річ — наштампувати фюзеляжі на 3D принтері, і зовсім інша — виготовити блок управління системи. Ці дрони не є примітивними. Вони скопійовані із ізраїльсько-американської моделі дронів-камікадзе і мають захист від радіоелектронної боротьби, тому попри маленьку висоту та низьку швидкість польоту (порівняно з ракетою) збивати їх все одно складно", — пояснює Юрій Ігнат в коментарі "Телеграфу".

У тому, що росії вистачить потужностей для виготовлення дійсно великих партій БПЛА, впевнений експерт в сфері оборони і безпеки Олег Старіков.

За словами воєнного аналітика, рік тому, під час наступальної операції у Харківській області, у росіян були дуже великі проблеми у технічній частині, але за цей час багато що змінилося.

"Сьогодні для нас реальну загрозу становлять російські "Ланцети", FPV-дрони, котрі наводять на ціль у режимі реального часу, і морські безпілотники, які вони також вже почали виготовляти. Все це буде застосовуватися у війні проти України і ми побачимо наслідки вже найближчим часом", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Попри те, що БПЛА стали дійсно революційним явищем у воєнній справі, замінити собою ракети вони точно не зможуть, зазначає Олег Старіков. Зокрема, ракети "Кинджал" несуть 500 кг бойової частини, а БПЛА Shahed — 50 кг, тому й цілі у них різні.

Росіяни використовують дрони-камікадзе для завдань в оперативно-тактичній ланці: знищення командних пунктів, транспортних розв'язок, залізнодорожних ешелонів та невеликих мостів. Масовані атаки безпілотниками направлена на "злам" української системи ППО.

"Для виконання цього завдання запускається рій дронів — 100-200 одиниць. Першими йдуть так звані "розвідники", другими — "вбивці". Усіх їх "веде" літак п'ятого покоління, наприклад Су-57. Щойно перші заходять у наш повітряний простір, українські радіотехнічні війська вмикають радари, які не лише дають нам інформацію про ворожі цілі, а й самі стають видимими для ворога. В цей момент дрони-вбивці атакують. Без "очей" наші зенітно-ракетні війська стають неефективними", — пояснює експерт.

Якщо росіяни дійсно почнуть проводити атаки за участі сотень баражуючих боєприпасів, дуже маловірогідно, що нашій ППО, в її сьогоднішньому стані, вдасться цьому протистояти, каже Олег Старіков.

Крім того, варто розуміти, що вартість дрона становить 50 тисяч доларів, а ракети, якими його збивають, коштують від 500 тисяч до чотирьох мільйонів доларів. Використовуючи цей метод оборони, Україна ризикуватиме дуже швидко залишитись без дороговартісних та необхідних нам снарядів, адже дивізіон ЗРК Patriot для відбиття ракет коштує мільярд доларів. Очікувати поставок таких партій даної техніки від Заходу ми навряд чи можемо.

Ефективний захист потребуватиме нового підходу

Для боротьби з терором російськими безпілотниками Україні необхідно насичати Сили протиповітряної оборони більшою кількістю систем тактичної ланки, каже воєнний аналітик Олег Старіков.

Для відбиття БПЛА типу Shahed чи "Герань" потрібна ППО тактичної ланки — "Стріли" і "Тори", яких у нас теж нема у достатній кількості. Розраховувати, що нам все це дадуть вчасно і у потрібних обсягах, не варто. Придбати їх також неможливо. Тому слід вже зараз думати про власні сили і потужності нашого ВПК.

"Ще один варіант — оточити всю Україну, або бодай особливо важливі режимні об'єкти, так званим "куполом" в електромагнітній сфері. Це можна зробити за допомогою систем радіоелектронної протидії (РЕП), які будуть глушити радіосигнали і унеможливлювати роботу БПЛА. Для нас це, хоча й теж дорогий, але цілком ймовірний варіант, адже системи РЕП українського виробництва завжди були непоганої якості", — каже експерт.

В Командуванні Повітряних сил ЗСУ підтверджують наявність у нас РЕП, проте зазначають, що дана система є ефективною далеко не проти всіх видів БПЛА. Те ж стосується й мобільних вогневих груп і винищувальної авіації часів СРСР, тому для відбиття масованих атак дронами-камікадзе необхідно використовувати комплексний підхід.

За словами речника командування Юрія Ігната, саме з цих причин питання поставок нам літаків F-16 є настільки гострим для України на сьогодні. Наявність цієї авіації у певному місці в потрібний час забезпечить 100% збиття ворожих снарядів і дронів.

"Серед альтернатив є системи Gepard або зенітні гармати, проте для ефективної роботи по всій території України їх повинно бути дійсно багато. Враховуючи, що росія зупинятись не буде, нам потрібно більше систем, які допоможуть максимально раціонально знищувати ці дрони", — каже військовий.

Менше ілюзій, більше роботи

Як скоро росія почне атакувати Україну сотнями БПЛА одночасно і яким чином наші сили ППО будуть долати ці виклики, наразі сказати складно. Втім, вже зараз можна констатувати, що часи, коли українці сподівалися на дефіцит боєприпасів в рф, минули.

За словами воєнного аналітика Олега Старікова, найбільшою помилкою вищого політичного керівництва нашої країни була і залишається "арестовщина". Розмови про завершення війни за 2-3 тижні, катастрофічний снарядний "голод" в рф і про те, що росіяни побіжать у перший же день контрнаступу ЗСУ мали дуже негативні наслідки для України.

"У такій війні може бути лише два підходи: за логікою Черчілля і за логікою СРСР. Ми, на жаль, обрали другий. В уряді вирішили, що, дізнавшись кількість втрат і реальні темпи просування на фронті, народ злякається і воювати буде нікому. На мою думку, якщо воювати нікому, значить, країна не готова відстоювати свою свободу і здається ворогу. Логічно?

Втім, це не про нас. Ми не програємо цю війну, але українці повинні чітко розуміти, що вона триватиме довго і забере ще багато життів, що ворог справжній і сильний. Подолати його вдасться, лише дивлячись правді в очі і ретельно готуючись до того, що нас чекає. Це військова наука, яка полягає в інженерній розвідці та точних розрахунках, ретельній підготовці до бойових дій. Тому ми повинні звертатися до наших партнерів по допомогу не лише у вигляді снарядів та літаків, а й по надання нам необхідної інженерної техніки для розрахунків", — пояснює експерт.

Ще одним ключовим аспектом для перемоги є об'єднання еліт і контреліт. На думку аналітика, якби діюча влада і опозиція забули про все і сконцентрувалися виключно на війні, якби кожен зі свого боку залучив до процесу кращих фахівців і надав свої найефективніші кадри, задачі воєнного часу вирішувались би набагато швидше і якісніше.