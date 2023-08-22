Війна — день 545: ЗСУ досягли успіху на півдні, а окупанти активізувалися на сході

Оперативно про головне за добу

Українські війська продовжують завдавати ударів по російській обороні, що, на думку аналітиків, може призвести до її обвалення. При цьому з’являється інформація, що ЗСУ досягли значних успіхів у Запорізькій області, хоча окупанти помітно активувалися на сході країни. Попри вельми оптимістичні новини, військові закликають українців не розслаблятись, оскільки війна може тривати ще довго.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Швейцарії розслідують спробу державної компанії Ruag AG продати німецькому концерну Rheinmetall близько сотні несправних танків Leopard 1 для їхнього ремонту та передачі Україні.

00:00 У ГУР повідомляють, що за останні дні диверсанти змогли вивести з ладу п’ять російських літаків, серед яких і стратегічні бомбардувальники.

Про те, що відбувалося 19 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 542: ЗСУ прориваються через оборону окупантів, а росіяни збільшують кількість фейків

Інформацію за 20 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 543: ЗСУ тиснуть на трьох ділянках фронту, а окупанти намагаються наступати біля Куп’янська

З даними за 21 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 544: ЗСУ ламають оборону окупантів на півдні, а росіяни просуваються на сході