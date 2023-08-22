Росіяни втратили перевагу в артилерії: у Міноборони розповіли, що допомогло ЗСУ

Чисельна перевага все ще на російській стороні

Росіяни втратили перевагу в артилерії на полі бою, хоча все ще мають більшу кількість стволів.

Як розповів у розмові з "Укрінформом" заступник голови Міноборони України Володимир Гаврилов, цього вдалося досягти завдяки появі на фронті артилерії "натовського" калібру 155-мм.

При цьому він зазначив, що кожна гармата 155-мм грає таку ж роль на полі бою, як 3-4 гармати радянського калібру 152-мм. Поступовий перехід України на західні зразки зброї дозволяють компенсувати російську кількісну перевагу.

"Якщо за нормативами радянськими, для того, щоб вразити один об’єкт калібром 152 мм, ти маєш витратити від 9 до 12 боєприпасів, то за нормативами 155 калібру — максимум три", — зазначив Гаврилов.

За його словами, ця перевага в точності та якості дозволяє нівелювати російську перевагу у кількості та досягти балансу, який відіграє стратегічне значення.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ напередодні повідомили, що поява касетних боєприпасів до артилерії надала імпульсу українському контрнаступу.