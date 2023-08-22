Хто стоїть за атаками по російських аеродромах: у ЗМІ розкрили деталі

Лише за останні дні було знешкоджено п’ять ворожих літаків

Таємні групи, які координує ГУР, атакують безпілотниками російські аеродроми, де знаходяться бомбардувальники, які застосовують окупанти для ударів по Україні.

Про це повідомляє українське видання NV, посилаючись на джерело Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Протягом останніх кількох днів групи диверсантів, що координуються українською розвідкою, змогли знешкодити п’ять ворожих літаків, у тому числі й кілька бомбардувальників, які загарбники використовують, щоб завдавати ракетних ударів по містам України.

Так, вранці 19 серпня таємні агенти завдали ударів безпілотниками по військовому аеродрому в Сольцях Новгородської області росії. В результаті блискучої роботи було знищено бомбардувальника Ту-22 М3. Ще два літаки було пошкоджено.

Потім вранці 21 серпня атака дронів була здійснена аеродромом Шайківка в Калузькій області. Пошкодження отримали ще два російські бомбардувальники.

Аеродром Шайківка та аеродром у Сільцях

"Ці операції з дронами координуються ГУР і завдали чутливих втрат ворогові у військовій авіації. Та й головне, що таких літаків (Ту-22 М3, — Ред.) у країні-агресорі вже не виробляють", — додав співрозмовник з ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними Головного управління розвідки України, в результаті атаки БПЛА на Шайковку як мінімум один літак противника постраждав, проте рф намагається ретельно це приховати.