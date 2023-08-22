Кадирівців налякали страшні українські "дрони з клешнями": у мережі веселяться

Сеть накрыло шутками после слов оккупанта

Російські військові продовжують стикатися із несподіваними проблемами на війні в Україні. Але якщо раніше на окупантів нападали, наприклад, миші, то тепер прогрес дійшов до того, що їх "крадуть" роботи.

Про це самі росіяни скаржаться своїм пропагандистам. Так, за словами ворожого спецназівця з загону "Ахмат", ЗСУ нібито використовують свої дрони з клешнями, щоб красти поранених загарбників.

"На безпілотнику встановлені спеціальні пристосування, що візуально нагадують клешні, якими він захоплює людину, і вона не здатна втекти, сховатися або відбитися від неї", - говорить він.

У мережі відразу помітили новий перл від росіян, але, забігаючи на перед, відзначимо, що це, як не дивно, може виявитися правдою.

Варто зазначити, що, незважаючи на сміх, раніше в пабліках та на сайтах російських пропагандистів з’явилося відео нібито евакуації пораненого українського бійця роботом-санітаром, який обладнаний пристроями, схожими на клешні.

"Якщо залишився (солдат — Ред.) живим, то для ЗСУ цілком успішне застосування профільного дрону", — зазначали тоді росЗМІ.

Фото та посилання на пропагандистський ресурс не публікується з морально-етичних міркувань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ показала нові відео морського дрону, який "розвалив" Кримський міст.