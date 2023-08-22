Макрон все розуміє: посол України повідомив про найважливіше рішення Франції

У Франції вважають, що Україна має перемогти у війні, а росія має відшкодувати збитки та відповісти за злочини проти людства

Французьке керівництво добре розуміє, що російський диктатор володимир путін не налаштований на переговори, а тому Україна потребує більшої кількості озброєння для боротьби з окупантами. Щоб допомогти країні Франція вирішила наростити темпи виготовлення та постачання зброї Україні втричі.

Наразі профільні підприємства країни-союзниці перейшли у надзвичайний режим роботи. Про це посол України у Франції Вадим Омельченко розповів у інтерв’ю Lb.ua.

"Якщо ви подивіться на послідовні заяви міністра закордонних справ Катрін Колони, то побачите абсолютно послідовну таку позицію: "Україна має перемогти, росія має відшкодувати збитки й відповісти за злочини проти людства. Якщо переговори колись відбудуться, то тільки в той час і за тих умов, які будуть визначені Україною. Те саме неодноразово заявляв і президент Франції Емманюель Макрон", — сказав він.

За словами Омельченка, на тему відповідальності росії за її злочини Франція завжди займала проактивну позицію. До того ж вона перша серед країн представила Україні укомплектовану лабораторію ДНК, яка запрацювала у Бучі у супроводі групи із понад 50 осіб. Йдеться про судмедекспертів, слідчих, патологоанатомів, жандармів тощо.

"І потім Україна надала право цій групі першою оглядати місця злочинів в Ізюмі. Кожен фахівець є свідком російських злочинів", - наголосив посол.

Як військове керівництво Франції оцінює контрнаступ ЗСУ

Минулого тижня відбулася чергова зустріч із представниками Генштабу за президента Франції. Як зазначив Вадим Омельченко, у країні не дають жодних оцінок контрнаступу — вдалий він, чи ні.

"У них задіяна розвідка, яка, до речі, співпрацює з українською. Вони всі знають і розуміють. І сфокусовані на іншому: на ритмі та швидкості оборонних поставок, на логістиці. Вони поводяться так, як мають поводитися справжні партнери. У мене взагалі було враження, що я потрапив до українського Генштабу, тому що обговорювалися конкретні робочі питання. Там люди налаштовані на інше – на конкретний результат", — сказав посол.

Якщо говорити про стратегічні речі, щодо яких зараз ведуться переговори, то, як зазначив Омельченко, це далекобійні ракети та засоби протиповітряної оборони. Ще однією актуальною потребою є запчастини, бо все, що поставили Україні, активно використовується та відповідно зношується. Проте разом із Францією вже йде обговорення та вирішення цієї проблеми.

"Водночас постійне, актуальне питання – постачання боєприпасів 155-го калібру. Франція взяла на себе зобов’язання постачати ці снаряди у певному ритмі. Ті, хто їх виробляє, зараз працюють 24/7, профільні підприємства Франції перейшли у надзвичайний режим роботи. І тут є хороша новина: французи вирішили наростити темп виготовлення та постачання утричі. Це дуже важливо", — підсумував Омельченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цього літа Україна вперше отримала від Франції ракети далекого радіусу дії SCALP. Вони були передані у кількості 50 штук.