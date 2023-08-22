Всього 20: у бою з російськими окупантами загинув юний десантник (фото)

Прощання з воїном пройде 23 серпня

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла в сім’ю Андрія Сінгаївського — зовсім юного захисника.

У Коростенській міській раді повідомили про загибель героя. Андрію було лише 20 років. Хлопець, незважаючи на юний вік, пішов на фронт боронити свою країну зі зброєю в руках. Там він бився з російськими загарбниками у лавах Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Попрощається із захисником запрошують усіх бажаючих.

"Прощання з Героєм відбудеться завтра, 23 серпня 2023 року о 10:00 за адресою м. Коростень, мікрорайон Пашини, 3-й провулок Толстого, буд.32. Світла пам’ять Герою", — повідомили у міськраді та показали фото воїна.

Деталі загибелі військового не розкриваються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув відомий український спортсмен та актор Євген Світличний. Він входив до 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС "Вовки Да Вінчі" і пав 19 липня під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.

Також ми повідомляли про те, що на війні загинув батько чотирьох дітей В’ячеслав Анопрієнко.