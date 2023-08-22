Загроза з неба: чи здатна Україна протистояти масованим ударам БПЛА

Необхідно якнайшвидше розвивати український ВПК.

Британська розвідка заявила, що росія почала виробляти власні дрони на основі іранських Shahed. Окрім цього, експерти вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки вважають, якщо рф вдасться налагодити безперебійне виробництво БПЛА, вже через рік ворог буде здатен регулярно запускати по Україні сотні безпілотників.

Чи реалістичні ці прогнози і що може зробити Україна для захисту своїх міст? Про це "Телеграф" дізнався у військових та експертів з безпеки.

За словами воєнного аналітика Олега Старікова, для боротьби з російськими БПЛА Україні необхідно зміцнювати сили протиповітряної оборони та насичувати їх великою кількістю тактичних систем.

Щоб протистояти безпілотникам накшталт Shahed або "Герань", нам знадобляться системи ППО, такі як "Стріли" та "Тори", яких наразі у нас не вистачає. Сподіватися, що нам нададуть їх вчасно і у великій кількості, було б нераціонально. Закупівля цих систем також є проблематичною. Отже, необхідно розвивати власний ВПК.

"Ще один варіант — оточити всю Україну, або бодай особливо важливі режимні об'єкти, так званим "куполом" в електромагнітній сфері. Це можна зробити за допомогою систем радіоелектронної протидії (РЕП), які будуть глушити радіосигнали і унеможливлювати роботу БПЛА. Для нас це, хоча й теж дорогий, але цілком ймовірний варіант, адже системи РЕП українського виробництва завжди були непоганої якості", — каже експерт.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ підтверджують наявність системи РЕП, але вони вказують, що ці комплекси не дієві проти деяких моделей БПЛА. Така ж ситуація і з літаками-винищувачами епохи СРСР. Щоб протистояти груповим атакам дронів, потрібен багатоаспектний підхід.

За словами речника командування Юрія Ігната, саме через це для України таким важливим питанням залишається поставка літаків F-16. При наявності цієї авіації ми зможемо гарантовано знищувати ворожі ракети та безпілотники.

"Серед альтернатив є системи Gepard або зенітні гармати, проте для ефективної роботи по всій території України їх повинно бути дійсно багато. Враховуючи, що росія зупинятись не буде, нам потрібно більше систем, які допоможуть максимально раціонально знищувати ці дрони", — каже військовий.

Про те, які типи російських ракет і БПЛА становлять для України найбільшу небезпеку і як захистити небо від масового запуску дронів, читайте у повному матеріалі "Телеграф" під назвою "Зима близько. Чи готова ППО України до атак сотень "шахедів" одночасно?"