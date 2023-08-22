Їм прийде повістка: хто з українців підпадає під мобілізацію у вересні

Деякі громадяни можуть піти на війну лише добровільно

В Україні продовжено дію загальної мобілізації через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Про те, як це відбуватиметься у вересні 2023 року, розповідає "Телеграф".

Для початку нагадаємо, що мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані та резервісти від 18 до 60 років. Однак, згідно з чинним законодавством, чоловіки віком 18 – 27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили строкову службу. Тут слід зазначити, що хоча у травні 2023 року Верховна Рада знизила граничний призовний вік до 25 років, але президент Зеленський ще не підписав цей закон, а отже, він не набув чинності.

Проте всі вищезгадані громадяни можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил оборони України. Отже, отримувати повістки до армії влітку будуть:

придатні для служби за станом здоров’я та з військовим досвідом;

придатні до служби за станом здоров’я чоловіка віком від 28 до 60 років без досвіду служби;

обмежено придатні до служби під час воєнного стану та непридатні у мирний час чоловіки;

зняті, а також виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

особи з інвалідністю та чоловіки, які мають відстрочку за сімейним станом – лише добровільно та за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки в Україні.