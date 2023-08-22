З’явилася зацикленість на переговорах з росією: Фесенко сказав, коли реально розпочнеться розмова з москвою

Переговорний процес може тривати довгі роки

Українцям не варто думати про швидкий світ, хоча спроби проводити переговори з москвою все ж таки будуть, але навіть вони не дадуть результату відразу.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" політолог та політичний консультант Володимир Фесенко, останнім часом в Україні дуже часто бачать натяки на мирні переговори у будь-якій новині, яка приходить із заходу.

"У когось ці очікування зумовлені надією на швидкий мир (якщо вже не сталося швидкої перемоги). А хтось, навпаки, боїться цих можливих переговорів, побоюючись, що нам нав’яжуть мир на невигідних умовах. Мені здається, що навіть з’явилася якась зацикленість на темі переговорів", — зазначив він.

При цьому він додав, що і тим, і іншим доведеться розчаруватися, оскільки швидкого миру точно не буде. Втім, спроби вести переговори будуть, але й до цього доведеться зачекати щонайменше 3-4 місяці, а то й зовсім до кінця наступного року.

Фесенко додав, що можуть бути якісь домовленості щодо припинення вогню, проте навіть вони дадуть свій результат далеко не одразу.

Політолог також не виключив, що майбутній переговорний процес затягнеться далеко не на один рік.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Справедливий мир, напівмир чи капітуляція: куди штовхають Україну через півтора року "великої" війни

Нагадаємо, раніше "Телеграф" запитав політичних та військових експертів про те, як довго Україна зможе опиратися схилянню до укладання "угоди з дияволом" і які наслідки матиме навіть тимчасове перемир’я не на наших умовах.