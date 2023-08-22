Місце довгоочікуваних зустрічей та зворушливих прощань: що відбувається на вокзалі у Краматорську (ексклюзивні фото)

Деяким людям довелося проїхати сотні кілометрів, щоб побачити рідних

Залізничний вокзал у Краматорську, який знаходиться всього за п’ятдесят кілометрів від місць найзапекліших боїв, давно став місцем, де військовослужбовці зустрічаються з членами своїх сімей перед відправкою на фронт або коли повертаються звідти на день-другий.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, якому вдалося відобразити зворушливі моменти зустрічей та прощання рідних людей.

Хоч ми й не знаємо історії кожної з цих пар, але гарячі обійми та поцілунки говорять про те, що українські захисники мають надійний і вірний тил, де на них чекають і чекатимуть до перемоги.

Вокзал у Краматорську

Варто зауважити, що Краматорськ знаходиться всього близько 50 кілометрів від лінії фронту, через що регулярно обстрілює і є важливим проміжним пунктом по дорозі військових на передову.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на вокзалі у Краматорську військовий зробив пропозицію своїй дівчині. Вона погодилася стати для захисника України дружиною та надійною опорою у житті. Усі присутні на пероні привітали пару оплесками.