Війна України з росією зайшла в глухий кут? Що про це думають у США

Затягування війни в Україні на руку росії

Незважаючи на те, що на Заході критикують контрнаступ ЗСУ, у США не вважають, що війна між Україною та росією зайшла в глухий кут. Російська армія намагається атакувати, але безрезультатно — українські воїни досягають успіхів на півдні.

Таку думку висловив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Sky News. За його словами, в Америці від початку розуміли, що це поле битви буде динамічним.

"Напад і оборона відбуваються з обох боків у кількох точках уздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми бачимо, що вона [Україна] продовжує захоплювати території на методичній, систематичній основі", — сказав Джейк Салліван.

Деякі військові експерти вважають, що на даному етапі війна в Україні може зайти в глухий кут, якщо ЗСУ не вчинять великого контрнаступу в наступні тижні. Крім того, на користь росії затягувати війну в надії на те, що Захід втомиться допомагати Україні та відступить.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США зробили невтішну заяву щодо звільнення Мелітополя. Американські аналітики це пов’язують із тим, що окупанти щільно підготувались до оборони.