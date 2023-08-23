Війна — день 546: ЗСУ продовжують звільняти українську землю, а окупанти втрачають бойовий дух

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести наступальні дії на кількох напрямках, через що росіяни втрачають бойовий дух та ресурси для продовження бойових дій. При цьому ЗСУ змогли увійти до важливого населеного пункту і евакуювати звідти мирне населення, яке не виїхало попри бойові дії, які йдуть поруч. При цьому західні аналітики поки не вважають, що війна зайшла в глухий кут, проте припускають, що це може статися, якщо українські захисники не зможуть досягти суттєвих успіхів у найближчі тижні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що росія вже почала перекидати тактичні ядерні боєприпаси на територію Білорусі.

Інформацію за 20 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 543: ЗСУ тиснуть на трьох ділянках фронту, а окупанти намагаються наступати біля Куп’янська

З даними за 21 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 544: ЗСУ ламають оборону окупантів на півдні, а росіяни просуваються на сході

Про те, що відбувалося 22 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 545: ЗСУ досягли успіху на півдні, а окупанти активізувалися на сході