Символ свободи: українські воїни відзначили День Державного прапора (ексклюзивні фото)

Для наших воїнів цей день має особливе значення

У середу, 23 серпня, в Україні традиційно святкують День Державного прапора. Щороку це свято відзначається напередодні Дня Незалежності. З 2009 року щорічно проводиться офіційна церемонія підняття прапора по всій Україні, а в містах із цього приводу влаштовували заходи. Однак повномасштабне вторгнення росії внесло корективи в ці традиції.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на прифронтовій і відобразив військових, які захищають нашу землю, наші символи, у тому числі й прапор. На фото з державним символом позували захисники зі 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону.

Хоробрі воїни цього підрозділу гірської піхоти у складі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади борються з російськими окупантами на Донбасі. Раніше захисники виконували бойові завдання в інших зонах.

Варто зазначити, що за час існування батальйону 15 його військовослужбовців нагороджено орденом Богдана Хмельницького різних ступенів, ще понад 30 отримали орден За мужність різних ступенів. Понад 300 військовослужбовців нагороджено відомчими нагородами МОУ та ГШ.

Для кожного з цих відважних хлопців та дівчат, які тримають у руках український прапор, цей символ означає свободу, за яку вони день за днем борються у важких боях із російськими загарбниками, щоб вигнати їх зі своєї землі та знову підняти над кожною своєю територією синьо-жовтий прапор.

Для довідки: Це свято в країні заснував своїм указом "Про День Державного Прапора України" від 23 серпня 2004 року президент України Леонід Кучма. Символами України є безхмарне небо як символ світу — синій колір на прапорі, а жовтий — це стиглі пшеничні ниви, як символ статку. 2009 року президент України Віктор Ющенко вніс деякі зміни до указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до Дня Незалежності України "Укрпошта" презентувала нову колекційну марку. малюнок для марки виконувала художниця Зінаїда Кубар.