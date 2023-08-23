Скандальний датський режисер пошкодував росіян: хворому любителю алкоголю та "полунички" жорстко відповіли

Українцям та всім противникам війни заява режисера не сподобалася

Навколо данського режисера Ларса фон Трієра спалахує гучний скандал. Річ у тому, що він фактично виступив проти передачі Україні винищувачів F-16 і висловив жаль у зв’язку із загибеллю росіян на війні.

Дуже неоднозначний пост режисер опублікував на своїй сторінці у Instagram. У ньому він написав фразу "Життя росіян теж важливе", що викликало масу обурення в українців і не тільки.

Повна цитата промови фон Трієра виглядає так: "До речі: пану Зеленському і пану путіну, і не в останню чергу пані (прем’єру Данії) Фредеріксен (яка вчора, немов по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, усміхаючись від вуха до вуха): "Життя росіян теж важливі! З найкращими побажаннями, Ларс".

Посада режисера викликала бурю негативу

"Страшною машиною для вбивств сучасності" режисер назвав літак F-16. Річ у тому, що 20 серпня Володимир Зеленський побував у Данії, де забрався до кабіни даного винищувача разом із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський та Фредеріксен у кабіні F-16

Що відомо про скандального режисера

Ларс фон Трієр відомий своєю суперечливою кар’єрою, яка триває вже майже чотири десятиліття. Він є володарем понад ста нагород та номінацій на різних кінофестивалях у всьому світі. За свою роботу "Танцююча у темне" йому вручили "Золоту пальмову гілку", а за "Розсікаючи хвилі" він отримав нагороду "Гран-прі". Також він є режисером картин "Сезар", "Давід ді Донателло", "Гойя", "Незалежний дух", "Супутник" та ін.

У 2011 році на кінофестивалі у Каннах фон Трієр вирішив пожартувати і сказав, що він нацист і симпатизує Гітлеру. Через це його вигнали з Канн та оголосили персоною нон-грата.

У 2017 році фон Трієра звинуватили у сексуальних домаганнях, але ніякого покарання він не поніс.

У картинах датського режисера часто присутні відверті сцени, за що він неодноразово критикувався. Також свого часу на базі його кінокомпанії Zentropa існувала порностудія Puzzy Power, яка спеціалізувалася на фільмах для жінок, але цей задум не прижився.

Відомо, що режисер бореться із хворобою Паркінсона. Свого часу він розповідав, що лікується від алкоголізму.

Як відреагували у мережі

Після масового напливу "позитивних" коментарів режисер заборонив залишати їх під публікацією. Це не зупинило супротивників путінського режиму, і вони передали свій "привіт" данцю під його іншими публікаціями.

Коментарі під публікаціями фон Трієра (автопереклад)

Коментарі під публікаціями фон Трієра (автопереклад)

Коментарі під публікаціями фон Трієра (автопереклад)

Невдоволення також висловив український ведучий російського походження Олексій Суханов.

Раніше "Телеграф" писав про те, що данці пообіцяли передати ЗСУ 19 винищувачів F-16.