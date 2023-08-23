Потужний вибух пролунав у Криму: з’явилися фото та подробиці

"Гриб" з диму піднімається на десятки метрів

У тимчасово окупованому Криму, який регулярно відвідує "бавовна", пролунали сильні вибухи. У небо здіймаються клуби диму.

За даними місцевих Telegram-каналів, інцидент трапився на заході півострова, а саме в районі населеного пункту Оленівка.

У мережі продовжують з’являтися фото з місця подій та деякі подробиці вибуху. Так, наприклад, Telegram-канал "Кримський вітер" пише, посилаючись на дані джерел, що удар припав нібито по військовому об’єкту на мисі Тарханкут.

"Якому саме, поки що точно не відомо — їх там останнім часом багато нових з’явилося", — йдеться в повідомленні.

"Влада" окупованого Криму поки що вирішила зберігати мовчання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в ніч проти 23 серпня неспокійно для росіян було і в Москві. Там невідомі безпілотники вирішили атакувати будівлю комплексу "Москва-Сіті". Момент удару попав на відео.

Раніше ми писали про те, що минулого місяця після чергової "бавовни" у Криму "втомився" один із прольотів Кримського мосту. Незаконна споруда зазнала значних пошкоджень. А у зв’язку з необхідністю відновлення ремонтних робіт було ухвалено рішення продовжити термін відновлення мосту, яке тривало ще після атаки у 2022 році.