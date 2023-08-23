Режисер і раніше вирізнявся неоднозначними висловлюваннями

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів датському режисерові Ларсу фон Трієру, який фактично виступив проти передачі Україні винищувачів F-16 та висловив жаль у зв’язку із загибеллю росіян на війні. Він нагадав йому, що за кожним терористом-росіянином стоїть убитий українець.

Данілов відповів Ларсу фон Трієру у twitter. Він також дав йому просту пораду.

"Війна — це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни — вбивці", — написав секретар РНБО.

Данілов порадив Ларсу фон Трієру поставити себе на місце українців, які щодня страждають від дій росіян. Це допоможе режисерові реальніше оцінювати все, що відбувається.

"Проста порада відомому режисерові: уявити, що це в його місто щоденно летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, перед цим спаливши його дім. У такому разі абстракція лицемірного «гуманізму» набуває зовсім інших рис - реального, а не видуманого життя", — резюмував він.

Нагадаємо, Ларс фон Трієр зробив пост у Instagram, в якому розкритикував прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен за надання Україні F-16 і заявив, що "Життя росіян теж важливе". Режисер і раніше вирізнявся неоднозначними висловлюваннями — у 2011 році на кінофестивалі Канна фон Трієр вирішив пожартувати і сказав, що він нацист і симпатизує Гітлеру. Через це його вигнали з Канн та оголосили персоною нон-грата.

Раніше "Телеграф" розповідав, що представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер підтвердив, що США готові на своїй території навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Однак тільки в тому випадку, якщо з цим завданням не справлятиметься Європа.