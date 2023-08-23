На фронті у ЗСУ нові серйозні успіхи: карти та подробиці від військових

ЗСУ наступають на двох напрямках, мають успіх

Українські війська увійшли до Роботиного і продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ просунулися в Запорізькій області, досягли локальних успіхів на південь від Бахмута, і стримують наступ російських окупантів на сході.

Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Загалом за добу сталося 30 бойових зіткнень.

Спікер Генштабу повідомив, що наші воїни досягли успіху у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області. Вони закріплюються на досягнутих рубежах. Також завдаються удари артилерією по виявлених цілях ворога та ведеться контрбатарейна боротьба.

ВСУ буде ще простіше завдавати ударів по позиціях росіян біля окупованого Токмака, карта deepstate

Ситуація у Запорізькій області на карті deepstate

ЗСУ також продовжує вести наступальні дії на південь від Бахмута, де закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупанти теж намагаються наступати. "Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує тут свої резерви", — розповів Ковальов.

Ситуація у Донецькій області на карті deepstate

Крім того, за його словами, росіяни атакують у районі Кліщіївки Донецької області. Просування ворог не досяг, тривають важкі бої.

Як повідомляв "Телеграф", аналітики ISW зазначають, що наступ України в районі Роботиного наближає українські сили до початку прориву другої лінії оборони ворога. Вона може бути слабшою, ніж перша.