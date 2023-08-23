Росіяни "Шахедом" повністю знищили школу на Сумщині: загинули вчителі, обстріл продовжується (фото)

Пошуково-рятувальна операція продовжується

Російські війська вкотре обстріляли Україну. Цього разу під удар потрапило місто Ромни (Сумська область).

Так, за даними МВС України, 23 серпня внаслідок цинічної атаки було знищено місцеву школу. Двоє працівників освітнього закладу, на жаль, загинули та ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівники закладу", — йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

У пресслужбі ОВА розповіли, що для цієї атаки росіяни використали БПЛА "Shahed".

При цьому, як повідомляють місцеві Telegram-канали, атака на Сумську область продовжується. Вже після цієї трагедії було чути ще кілька вибухів. Лунають сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 19 серпня окупанти обстріляли центр Чернігова. Поранення дістали десятки мирних жителів. Також є загиблі. На чергову атаку росіян відреагував і президент України. Він висловив співчуття сім’ям загиблих та пообіцяв "зробити ще більше для консолідації світу проти російського терору".