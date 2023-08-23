Назнімали на тюремний строк: киянам, які виклали роботу ППО, винесли вирок

Вироки вже набули чинності

У Києві покарали громадян, які знімали роботу ППО. Четверо із них отримали тюремні строки.

За даними прокуратури, у травні 2023 року під час ракетних атак росії обвинувачені знімали на відео та розповсюджували за допомогою месенджерів та інших соціальних мереж розміщення Збройних сил України, напрямок систем ППО, а також результати ураження повітряних цілей.

Усі фігуранти визнали свою провину і обвинувальні акти проти них були направлені до суду. А 23 серпня судді оголосили вирок всім фігурантам. Зазначається, що з огляду на те, що вищевказані особи визнали свою провину, їх засудили до 5 років позбавлення волі кожному зі звільненням від відбування покарання з випробувальним строком від 1 до 3 років відповідно. Вироки набрали чинності.

Особи підсудних не розкриваються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у травні 2023 року оскандалилися зйомкою ППО навіть імениті ЗМІ. Прості українці тоді розлютилися від таких новин.

Також ми повідомляли про те, що суд у Києві виніс рішення щодо чотирьох блогерш, які знімали роботу ППО.