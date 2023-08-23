Повітряну тривогу знову оголошено в Україні: ймовірно, випущено "Калібри"

У середу, 23 серпня, у більшості областей України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Наразі відомо, що є загроза ракетної атаки з боку російських загарбників.

У профільних Telegram-каналах, а також у Повітряних силах України повідомляють, що це пов’язано із прольотом двох ракет із півдня. Ймовірно, йдеться про "Калібри". Вони можуть міняти траєкторію.

"Може бути Калібри, а може бути й РЕБ, стежимо", — йдеться у повідомленні одного з пабліків.

У зв’язку з цим мешканців областей, які на повітряній карті тривог відзначені червоним, просять перебувати в укриттях.

17:10 Зафіксовано ще проліт ракет через лівий берег Херсонської області. Загроза ракетної атаки наразі у таких областях: Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська.

16:57 У Telegram-каналі "Моніторинг. Україна" пишуть про те, що дві ворожі ракети летять у бік Кропивницького.

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