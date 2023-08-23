Зеленський заявив, що військові просять його мобілізувати більше людей

В Україні є низка невирішених питань із військкоматами та проходженням ВЛК

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні можуть мобілізувати більше людей. З таким проханням до нього звернулися воїни ЗСУ, але поки що не зрозуміло, як це зробити.

Таку заяву глава України зробив на брифінгу у рамках Кримської платформи, передає кореспондент "Телеграфу". Він наголосив, що важливо правильно підійти до розв'язання цього питання.

"Військові до мене звернулися з проханням мобілізувати більше людей. Але окреме питання, як це робити (йдеться про роботу ТЦК – ред.)", — заявив Володимир Зеленський.

Президент додав, що виходячи зі звернення військових варто розуміти, що питання нормальної роботи військкоматів та оперативного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є дуже важливими. Спершу, за словами Зеленського, потрібно розв'язати наявні проблеми, після чого вже розпочинати розмови про те, чи варто збільшувати мобілізацію, за рахунок кого та чого це робити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голів ТЦК СП. За кілька днів посаду втратив головний військком Черкаської області.