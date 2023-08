Неправильна тактика ЗСУ? Зеленський відповів "порадникам" з американських ЗМІ

Україна не має наміру цього робити

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекинуть усі сили на південь. Тим самим він відповів, наприклад, деяким американським експертам із ЗМІ.

Про це він розповів на брифінгу у рамках Кримської платформи. За словами президента, саме на такі дії сподіваються окупанти, а всі аналітики світу нехай "на це навіть не розраховують".

"У нас є схід. Хтось розуміє з фахівців, скільки там людей, скільки окупантів знаходиться на сході? Приблизно 200 тисяч! Пропозиція така: давайте візьмемо звідти наші Збройні сили, і кудись їх перекинено. Не хочу говорити, куди, наприклад, там, де це нам бажано, нам це потрібно. Думаю так, після цього буде наступне: пару днів Слов’янськ, Краматорськ, далі вони (окупанти) підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, останнім часом західні ЗМІ, наприклад The New York Times або Financial Times, почали писати з посиланням на думку американських та інших західних офіційних осіб про те, що в США радять "Україні бути менш схильною до ризику і повністю направити свої сили на головний напрямок контрнаступу — південь і припинити концентруватися на сході, де задіяно майже половину Сил оборони".

Це, до речі, окрім усього іншого, наголошувалося в статтях, де повідомлялося про можливе зменшення військової допомоги для ЗСУ.

