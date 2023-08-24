Сховатись не вийде: Буданов анонсував нові "сюрпризи" окупантам у Криму

Головний розвідник країни закликав мешканців Криму допомагати деокупації

Окупантам у Криму не варто розслаблятися. За словами голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, ЗСУ можуть вдарити по будь-якій точці півострова.

В інтерв’ю "Радіо Свобода" він зазначив, що для звільнення Криму зараз існує безліч варіантів. При цьому Буданов визнав, що без воєнних чи бойових дій цього зробити не вдасться.

"Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на даний момент. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти супротивника", — зазначив глава ГУР.

Він підкреслив, що "окупантам, які наробили дурниці, краще виїхати з Криму". Всім тим, хто чекає на прихід ЗСУ, Буданов порекомендував допомагати розвідці та військовим, які вже зайдуть на півострів.

"Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше", — зазначив головний розвідник країни.

Цікаво, що у своєму нещодавньому спілкуванні з журналістами Буданов прогнозував нові "сюрпризи" для окупантів у Криму та його прогноз справдився. 23 серпня ГУР повідомило про знищення на території півострова російського ЗРК С-400 "Тріумф".

Раніше "Телеграф" писав про те, що ГУР також провів операцію із захоплення російського вертольота Мі-8.