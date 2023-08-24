Росіяни зганьбилися сповна, але до перемоги ще далеко: полковник про півтора роки "великої війни"

У четвер, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності, й саме цього дня виповнюється півтора роки, як росія веде повномасштабну війну проти нас. За цей час росіяни не досягли жодної зі своїх цілей, проте розраховувати на швидку перемогу України підстав немає.

Таку думку "Телеграфу" висловив полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Він вважає, що ключовий висновок із півтора року повномасштабної війни — ні "Києва за три дні", ні всієї України за три тижні росіянам, як вони планували, захопити не вдалося.

"Вони зганьбилися по повній програмі. Риторика пропагандистської машини, божевільні кремлівські плани розбилися об стійкий український спротив. Безперечно, відбулася кристалізація українського суспільства та армії. І саме це сприяє тому, що ми не просто тримаємо оборону, а й б’ємо ворога. Хто б міг півтора року тому припустити, що російська армія, бувши у більшості, у підсумку вестиме оборонні бої, відступатиме, зазнаватиме колосальних втрат? Імідж збройних сил рф, створюваний російською пропагандою десятиліттями, імідж самої цієї держави як нібито одної з найпотужніших на планеті було знищено за 18 місяців широкомасштабної війни в Україні", — зазначив він.

Водночас зрозуміло, що війна триватиме. Адже росіяни мали майже дев’ять місяців фори для створення максимально укріпленої оборони на захоплених територіях України.

"І тепер нам доводиться з боями прориватися крізь мінні поля. А окупанти мін не шкодують. На деяких ділянках фронту до п’яти мін на квадратний метр. У таких умовах, а також за тотальної переваги супротивника у повітрі, говорити про те, що ситуація в короткостроковій перспективі може змінитися, не доводиться", — резюмував полковник.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Півтора року "великої війни": головні висновки та очікування для України та росії

Як повідомляв "Телеграф", за даними аналітиків ISW, 23 серпня ворог зав’язнув по всьому фронту, а ЗСУ досягли тактично значних успіхів у районі Роботиного та навколо нього на заході Запорізької області. Наші воїни розширюють успіх, що ставить під загрозу другу лінію оборони ворога.